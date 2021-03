O Brasil entrou para o fechado clube de países que possuem uma vacina feita em casa e que irá combater a pandemia: a Butanvac.

Para as demais fabricantes que se ufanavam em possuir um antídoto altamente tecnológico contra a covid-19, o anúncio feito na manhã de sexta-feira (26/03) foi estarrecedor: O Instituto Butantan conseguiu fazer, com a mesma tecnologia do soro antiofídico um antídoto seguro contra o coronavírus. O anúncio feito por Dimas Covas, diretor da entidade, pasmou o mundo.

TESTES CLÍNICOS

O pedido de autorização à Anvisa para o início dos testes clínicos em humanos já foi entregue, e se não ficar empacado na burocracia, os testes clínicos das fases ‘1 e 2’ em humanos deverão ser iniciados em abril e concluídos em junho. Em maio, quando a produção da vacina da gripe estiver terminada, o Instituto Butantan iniciará a produção.

VACINA BRASILEIRA

A vacina 100% brasileira usará a mesma tecnologia aplicada na vacina da gripe e o Instituto Butantan, ficará responsável pela fabricação, vez que domina todos os segredos dessa plataforma por ser o maior produtor do imunizante contra a gripe da América Latina, entregando 80 milhões de doses anualmente. A Butanvac acabará com a dependência do Brasil da importação do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), hoje elaborado na China, Índia e alguns poucos países.

100 MILHÕES DE DOSES

O Instituto Butantan possui, segundo Dimas Covas, a capacidade de produção anual de 100 milhões de doses da Butanvac. Até o final de 2021 a previsão é de fabricação de 40 milhões de doses desse imunizante. A Butanvac nasceu de um consórcio em parceria com o Instituto de Vacinas e Biologia Média (Ivac), do Vietnã, e a Organização Farmacêutica Governamental (GPO), da Tailândia e o imunizante será destinado para atender países de baixa e média renda.

TESTAGEM DA BUTANVAC

Antes de autorizada para uso qualquer vacina é submetida a três fases de testes clínicos em humanos. Primeira: avaliação de segurança da fórmula e possíveis reações adversas e se ela ‘é’ capaz de estimular a produção de anticorpos. Segunda fase permite determinar a dosagem necessária e, a capacidade de levar fazer o organismo a produzir anticorpos, mas em um grupo maior. Terceira etapa que reúne milhares de participantes avalia a segurança e a eficácia da vacina.

AVALIAÇÃO DOS TESTES

Segundo Covas os testes clínicos das fases ‘1 e 2’ em humanos serão iniciadas em abril e serão concluídos em 60 dias. Em maio, terminado o envase da ‘vacina da gripe’ o Instituto Butantan começará a produção da Butanvac. Saltitante, o governador de São Paulo João Doria, revelou que a Butanvac será utilizada para imunizar a população brasileira e somente depois é que ela será exportada para outros países”.

Inicialmente nas fases ‘1 e 2’ a Butanvac será testada em 1.800 pessoas voluntárias. Na fase 3, superados os testes iniciais o teste final deverá abranger 9 mil pessoas, avaliando-se a eficácia do imunizante que em julho deverá estar com todas as fases concluídas. A Butanvac deverá ser aplicada no início de julho deste ano, mas segundo Dimas Covas “os testes pré-clínicos foram extremamente promissores”.

CUSTOS INDEFINIDOS

Ainda não se tem um custo para a Butanvac, mas a tecnologia nela empregada são baratas e eficientes. O projeto não utiliza recursos do Ministério da Saúde. Nem o governo federal sabia do desenvolvimento da vacina brasileira. A garantia do Butantan é que a Butanvac será um imunizante melhor do que os atuais, por isso usará menos doses por pessoa e já contemplará a P.1 (variante brasileira) do coronavírus.