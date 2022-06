Ocorreu na manhã de quarta-feira (22), na Escola Municipal Cândido Lemes dos Santos, a solenidade de premiação da peça teatral Famílias, encenada no âmbito do Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito (FETRAN), iniciativa da Polícia Rodoviária Federal que utiliza as artes cênicas como instrumento para, de forma lúdica, didática e criativa promover o conhecimento das interações do trânsito e seus desafios, buscando sensibilizar crianças, adolescentes e jovens quanto à necessidade de se tornarem cidadãos mais comprometidos com a segurança no trânsito, bem como fomentar os princípios éticos de cidadania, fazendo com que o tema seja debatido por alunos e professores das escolas públicas e particulares em todas as unidades da federação, fortalecendo a conscientização, a mudança comportamental e, consequentemente, a redução dos acidentes em prol da construção de uma cultura de paz no trânsito.