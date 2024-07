CAARAPÓ: Câmara Municipal encerra semestre com devolução de mais R$ 150 mil do duodécimo.

A Câmara Municipal de Caarapó encerrou o semestre com a devolução de mais R$ 150 mil do duodécimo. O presidente da Câmara Municipal de Caarapó Gilberto Segóvia (PSDB), acompanhado da vereadora Marinalva (PSDB) fez a devolução de mais uma parcela do duodécimo à Prefeitura.

A entrega do cheque referente à 6 ª parcela foi feita nesta segunda-feira (08) ao prefeito André Nezzi (PSDB). De acordo com o presidente Gilberto Segóvia, com essa devolução, os valores já somam R$ 950 mil devolvidos.

“Estes valores estão sendo aplicados em obras no município que são custeadas com recursos próprios, inclusive a manutenção do ESF VI, do Capitão Vigário”, disse o vereador Gilberto.

O chamado duodécimo são sobras dos recursos que a Prefeitura repassa à Câmara Municipal. A devolução de valores mensais ocorre por iniciativa do presidente em razão de boa gestão, economia e responsabilidade com dinheiro público.