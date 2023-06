CAARAPÓ: Gilberto Segóvia ouve demandas e viabiliza R$ 50 mil para Projeto Benjamim

O vereador presidente da Câmara Municipal de Caarapó, Gilberto Segóvia (PSDB) articulou junto à deputada estadual Lia Nogueira – um montante de R$ 50 mil que serão destinados à Associação de Arte e Artesanato Vale da Esperança para atender o Programa Benjamim.

As demandas foram apresentadas pela presidente da associação Zenilda Mazarão recentemente em uma reunião com o presidente. Na ocasião, além das demandas, também foram apresentadas as ações que o programa oferece no atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica.

Ao ouvir a reivindicação, de imediato o vereador Gilberto Segóvia encaminhou documento à deputada Lia Nogueira, com a finalidade de viabilizar recurso para dinamizar o atendimento daquela associação.

O vereador afirmou durante o uso da tribuna, que a deputada Lia Nogueira já sinalizou o orçamento de R$50 mil que serão investidos em ações sociais no Programa Benjamim.

Em seu discurso o vereador relatou a importância das ações realizadas pela associação e agradeceu à deputada pelo atendimento e agilidade em garantir o recurso.

“O intuito desse programa é reintegrar e restaurar a saúde mental das mulheres através de terapias, além de fazer com tenham qualidade de vida e ter também uma nova profissão, além de aprendizado em artesanato, podendo com isso alcançar uma mudança permanente em suas vidas. Por isso agradeço a deputada Lia pela rapidez em que nos atendeu reconhecendo que as ações sociais é uma prioridade em sua política de atendimento” disse o presidente Gilberto Segóvia.