A Prefeitura de Caarapó realizou na terça-feira (17) a solenidade nacional de encerramento do mês de vacinação dos povos indígenas, com a presença do Secretário Especial da Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, coronel Reginaldo Ramos Machado. A cidade foi escolhido por ter um dos melhores índices de vacinação dos povos indígenas no país, fruto de um trabalho conjunto entre Município e Sesai/MS, o que nos deixa lisonjeado.