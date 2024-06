CAARAPÓ: Prefeitura entrega kits escolares e uniformes para 5,2 mil alunos da rede municipal de ensino.

Em evento realizado nas dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Dona China, na manhã desta quarta-feira (26), a administração municipal de Caarapó realizou a entrega de kits de material escolar e de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino. A ação beneficia 5,2 mil estudantes dos centros municipais de educação infantil e ensino fundamental.

Estão sendo entregues 1,5 mil kits para a educação infantil (pré-escola), contendo apontador, borracha branca, caderno de desenho do tipo universitário, caderno brochura capa dura, jogo de caneta hidrográfica de 12 cores, giz de cera, lápis de cor, lápis preto, massa de modelar, pincel, tesoura escolar, tinta guache e estojo.

Alunos dos anos iniciais do ensino fundamental estão recebendo 2,6 mil kits, contendo apontador, borracha branca, caderno de desenho universitário, caderno brochura capa dura, jogo de caneta hidrográfica de 12 cores, régua plástica, lápis de cor (12 cores), lápis preto, tesoura escolar e estojo. Os alunos dos anos finais do ensino fundamental estão sendo contemplados com 1,2 mil kits compostos por apontador, borracha branca, caderno de desenho universitário, caderno espiral capa dura – 10 matérias, jogo de caneta hidrográfica 12 cores, canetas nas cores azul, preta e vermelha, esquadros de 45 e 60 graus, transferidor, caixa de lápis de cor com 12 cores, lápis preto, tesoura escolar e estojo retangular.

Já os uniformes escolares são compostos por conjunto de agasalho (calça e jaqueta), bermuda, short-saia, meias de algodão, tênis, sandália crocks (para alunos de zero a 3 anos) e mochilas escolares.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semeec), a entrega dos kits escolares visam manter a qualidade das atividades desenvolvidas nas instituições educacionais, como também que todos os alunos possam dispor e utilizar os seus próprios materiais, facilitando o trabalho pedagógico e incentivando a aprendizagem das crianças e adolescentes e dos alunos da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino.

A Semeec informou ainda que a administração municipal investiu aproximadamente R$ 2,1 milhões na aquisição dos kits, beneficiando diretamente 5,2 mil estudantes.