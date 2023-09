CAARAPÓ: Prefeitura inicia instalação de câmeras de videomonitoramento na cidade

A prefeitura de Caarapó iniciou nesta semana a instalação de câmeras de monitoramento por vídeo no âmbito de projeto de segurança idealizado pela administração municipal. Vários locais da sede urbana do município serão contemplados com a ação.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos, Habitação e Controle Urbano, serão instaladas 28 câmeras em locais estratégicos, como as entradas da cidade, principais praças e avenidas e nos pontos de grande concentração popular. A central de monitoramento será instalada no Pelotão da Polícia Militar, que fará o controle do sistema, com previsão de ativação em setembro.

As câmeras do sistema são de 360 graus, de alta tecnologia e possuem maior resolução e alcance de até 600 metros, o que vai facilitar o trabalho das polícias Civil e Militar, que poderão acompanhar em tempo real as movimentações nos pontos monitorados, representando o que há de melhor no tocante à investigação criminal.

Especialistas registram que o videomonitoramento é uma tecnologia que desempenha um papel fundamental em diversas áreas, incluindo segurança, gestão de tráfego, monitoramento ambiental e muito mais. É amplamente utilizado para garantir a segurança de locais públicos, empresas e residências.

As câmeras de segurança ajudam a prevenir crimes, monitorando áreas vulneráveis e agindo como fator de inibição de atividades criminosas. Em caso de incidentes, as gravações de videomonitoramento podem servir como evidências valiosas para investigações criminais. Isso auxilia as autoridades na identificação de suspeitos, no processo legal e na busca por justiça. Em Caarapó, o projeto é custeado com recursos próprios do município.