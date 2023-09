CAARAPÓ: Prefeitura reforça frota da secretaria de obras com retroescavadeira nova

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Caarapó recebeu nesta semana um grande reforço na sua frota de máquinas e equipamentos. Trata-se de uma retroescavadeira nova, comprada pela prefeitura com recursos próprios – parte proveniente de devolução do duodécimo pela Câmara de Vereadores.

A máquina – uma Bobcat B760 – é tida como um dos equipamentos com maior durabilidade, conforto, facilidade operacional, tecnologia e versatilidade do mercado. Segundo a marca, um dos principais destaques do novo modelo é que ele foi desenvolvido especialmente para a América Latina. Por esse motivo, a empresa explica que pesquisou detalhadamente a geografia dos países da região, com suas particularidades e pluralidades, como planícies e áreas

montanhosas, para produzir um equipamento que atendesse às necessidades dos consumidores desses locais.

O equipamento já está incorporado à frota da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e será utilizada para a execução de serviços na cidade e na zona rural.

As retroescavadeiras são máquinas essenciais em muitos canteiros de obras e locais de construção devido à sua versatilidade e capacidade de realizar uma ampla gama de tarefas de escavação e movimentação de materiais.