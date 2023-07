“Cabide Solidário” no HRMS é espaço para doação de roupas a acompanhantes do interior

Mais um exemplo de solidariedade e amor ao próximo vem do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). Desta vez, uma ação permanente que envolve os servidores e público externo: o “Cabide Solidário”.

Idealizado pela Diretoria da Presidência e a equipe da Ouvidoria do Hospital, a ação foi suspensa no início da pandemia da Covid-19 e foi reativada para ajudar quem precisa, com foco nos pacientes e acompanhantes oriundos do interior do Estado, que em alguns casos chegam desprevenidos diante da necessidade de internação.

“Todos os dias recebemos pacientes e acompanhantes de outras cidades para exames ou consultas. Geralmente eles voltam no mesmo dia para a sua cidade de origem, mas em alguns casos, por algum motivo clínico, o paciente precisa ficar internado”, explicou diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha.

Ao receber a notícia da internação, o paciente recebe todo o suporte do hospital com a dispensação de privativos, por exemplo, diferente do acompanhante. Thassila Rodrigues de Pontes, de 29 anos, está com o filho internado na pediatria do HRMS. De Naviraí, a mãe conta que o filho estava em uma unidade de saúde do município até conseguir uma vaga no HRMS, com um suporte adequado para o diagnóstico e tratamento.

“Quando surgiu a vaga, tivemos que vir no mesmo dia e não deu tempo de pegar quase nada. Viemos com o que tinha lá no hospital. Quando soube do Cabide Solidário, fui lá e peguei três mudinhas de roupas. Eu uso, lavo, coloco para secar e usar novamente. Está me ajudando muito pois vim sozinha para a cidade com meu filho”, contou.

O espaço, que fica na recepção central do hospital, é livre e para mantê-lo organizado e abastecido, a direção conta com o bom senso dos usuários.

“É importante que as pessoas entendam que outros acompanhantes ou pacientes irão precisar, então, que leve apenas o que estiver precisando no momento. Reativamos o espaço com foco na ajuda aos pacientes e acompanhantes, mas o espaço está ali à disposição para quem estiver no hospital precisando”, concluiu a diretora-presidente do HRMS.

Quem se interessar em doar roupas e calçados pode trazer e deixar no espaço, ou com a equipe da ouvidoria do hospital.