Um instituto de pesquisa farmacêutica decidiu tentar uma abordagem nova e inusitada para reduzir os custos dos medicamentos contra o câncer: alterar geneticamente cabras para que elas produzam os remédios no leite produzido pelo animal em vez de fazê-lo no laboratório. O estudo foi publicado essa semana na revista cientifica New Scientist.

As cabras com os genes modificados podem produzir a medicação cetuximabe, usada no tratamento do câncer, principalmente contra o câncer colorretal, mas também utilizado contra câncer no pulmão e em outros órgãos. O medicamento pode custar mais de US$ 13 mil por mês e utilizando as cabras, os cientistas esperam reduzir os custos tornando o uso do remédio muito mais acessível para a população.

“É muito mais econômico produzir cetuximabe em animais porque suas glândulas mamárias podem produzir grandes quantidades de proteínas”, explicou Götz Laible, cientista que liderou a pesquisa no instituto AgResearch, do governo da Nova Zelândia. O motivo para o alto custo do cetuximabe é que ele não é produzido apenas no laboratório. As empresas farmacêuticas precisam utilizar o maquinário em células de camundongo especialmente modificadas e cultivadas para produzir a proteína, tornando o processo caro e demorado. Embora Laible e sua equipe tenham compartilhado suas pesquisas online na semana passada, mostrando que as cabras conseguiriam produzir uma quantidade muito maior do medicamento, ainda não testaram se a versão feita com leite de cabra é tão pura e eficaz quanto aquela desenvolvida nas células de camundongos. Caso seja eficiente, o leite de cabra pode se tornar um tratamento muito mais acessível para pacientes com câncer do que os tratamentos atuais.

Mas o melhor, é que se der certo, o teste poderia abrir as portas para um futuro onde animais geneticamente modificados sejam capazes de produzir produtos farmacêuticos. Já pensou? Extrair o seu remédio ordenhando uma cabra pela manhã? Surreal, não é mesmo?