A Prefeitura de Campo Grande informa que os serviços de consulta e geração on-line das guias do IPTU, emissão das certidões, alvará imediato e outros sistemas que utilizem as plataformas contábeis e de arrecadação municipais vão ficar indisponíveis a partir das 15h50 desta quinta-feira (29), com retorno previsto para às 7 horas da próxima terça-feira, dia 3 de janeiro.

Por esse motivo, nesta sexta-feira (30 de dezembro) não haverá atendimento presencial na Central do Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na Rua Mal. Rondon 2.655. O atendimento será restabelecido na segunda-feira (2 de janeiro de 2023).

A medida se deve a parada programada da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), das ações essenciais para entregar, durante todo o ano, mais serviços digitais ao cidadão como a emissão digital de guias, de alvarás, certidões, bem como a consulta aos débitos e às notas fiscais.