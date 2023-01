A Polícia Federal com apoio da FAB e da Polícia Militar de São Paulo, apreendeu um grande carregamento de drogas sendo transportado em um avião de pequeno porte. A aeronave sobrevoava o oeste do estado de São Paulo, vindo da região fronteiriça, sendo acompanhada desde então por uma avião da FAB que ordenou que o piloto efetivasse o pouso imediato em um aeroporto ou aeródromo da região.

O piloto não atendeu a determinação da Força Aérea que disparou contra o avião forçando a pousar nua área rural em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Com a aeronave em solo os policiais apreenderam uma quantidade de pasta base de cocaína. O piloto não foi encontrado no local, sendo que as buscas prosseguem em terra para sua localização, contando com o apoio, inclusive, da Polícia Civil (Seccional Ourinhos/SP). Com base no prefixo, a aeronave estava com o certificado de navegabilidade vencido, e foi apreendida com a droga. O proprietário da carga poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.