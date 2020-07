BELA VISTA-MS (Correspondente) – PMA na madrugada de hoje (7) na região conhecida como Apaporé apreenderam um rifle calibre 22 com oito munições intactas e duas deflagradas num veículo Nissan, placas do Paraguai/PY. O armamento e munições não possuíam documentos e foram apreendidas. Suspeita-se que o autor estava praticando caça ilegal. O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.