Caçadores são presos com animais abatidos ilegalmente na MS-448. A dupla estava numa moto Honda Biz com o chassi suprimido. Os inflatores residem na Aldeia La Lima. Com eles foram apreendidos dois animais silvestres da espécie queixada abatido ilegalmente e dois rifles calibre 22. Os infratores de 28 e 71 anos receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Polícia. Ambos responderam por crime ambiental e por porte ilegal de arma de fogo.

A pena para o crime ambiental é de seis meses a um ano de prisão e para o porte ilegal de arma é de dois a quatro anos de reclusão. Além de serem multados em R$ 1.000,00 cada um, pelo abate dos animais. Caso seja identificada a origem da motocicleta, que certamente é produto de crime, eles responderão, no mínimo, pela receptação do veículo.