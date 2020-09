PEDRO GOMES -MS (Correspondente) – A PMA prendeu dois caçadores, de 25 e 61 anos, praticando caça ilegal e por porte de armas e munições ilegais, no município. A prisão ocorreu na madrugada de hoje (15), quando os Policiais que trabalham na operação Hórus abordaram os infratores em um veículo Fiat Uno, quando mudavam de local de caçada.

Na abordagem, os homens demonstraram nervosismo e na busca no veículo, foram encontradas duas espingardas calibre 36, uma com sete e outra com 11 munições do mesmo caibre. Os infratores confessaram que praticavam caça, porém, não tinham abatido nenhum animal e informaram que cada um era proprietário de uma arma, as quais não possuíam documentação das armas e munições, que foram apreendidas.

Os infratores, residentes em Pedro Gomes, receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil dessa cidade, onde eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma e munições. Se condenados poderão pegar pena de dois a seis anos de prisão.