Waldemar Pereira Rivas vulgo “Cachorrão”, acusado do assassinato do jornalista Léo Veras foi julgado em Pedro Juan Caballero. O crime aconteceu em fevereiro de 2020. Contudo o Tribunal de Sentença do Paraguai absolveu Waldemar Pereira Rivas acusado de ser o assassino do Jornalista Léo Veras. A justiça alegou que as provas apresentadas contra o réu não comprovaram a sua culpa no homicídio e por dúvida optou pela absolvição.