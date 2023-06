Cachorro apontou para corpo de bebê morto no lixo em Corumbá

O corpo do recém-nascido, ainda com o cordão umbilical encontrado no meio do lixo na manhã desta segunda-feira (5), foi encontrado por um cachorro.

Conforme o Diário Corumbaense, um cachorro que estava na área demonstrou comportamento inquieto, chamando a atenção de moradores que passavam pelo local.

Uma mochila estava sobre o corpo e do bebê e, embaixo dele, um lençol.

Catador de reciclável é quem teria achado o feto e avisou um morador. Ele contou para a esposa, que da janela, percebeu a agitação de alguns cães no local. Ela desceu do prédio e se deparou com a triste cena, da criança, sem roupas, em meio a um amontoado de lixo.

De imediato, equipe da Polícia Militar foi acionada e a área isolada. A suspeita, até então, é que o bebê tenha morrido durante a madrugada. Equipes da Polícia Civil e Perícia foram para o local realizar os procedimentos necessários e o caso está sob investigação.