Um corpo ainda não identificado foi encontrado num córrego que corre por baixo da Avenida Manoel da Costa Lima com a Avenida Presidente Ernesto Geisel em Campo Grande. A suspeita é de que se trate de um corpo do sexo feminino. O cadáver está submerso, implicando na necessidade rápida de encontrar uma solução para resgatar a vítima da água, já que o nível do córrego pode subir e levar o defunto. O Corpo de Bombeiros, as Polícias Civil e Militar, e GOI estão no local.