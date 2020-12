Um homem ainda não identificado foi encontrado morto nesta tarde de quarta-feira (16), na região do Jardim Noroeste, em Campo Grande/MS. De acordo com informações o cadáver se encontrava debaixo de uma árvore numa trilha entre terrenos ao fundo de uma transportadora, nas imediações da Rua Era Atômica. A perícia está no local colhendo evidências. Ao lado do corpo foi encontrado garrafas. Segundo o GOI e a Polícia Civil o indivíduo era usuário de drogas. Testemunhas que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram a PM.