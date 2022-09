Em participação no programa Boca do Povo, apresentado pelo jornalista B. de Paula Filho, a candidata bateu duro no assunto sobre Visitas Íntimas em presídios dizendo que “Cadeia NÃO é Motel”.

Durante entrevista, Sargento Betânia disse que sua campanha está tranquila, pois por onde passa, é sempre bem recebida, visto que é ficha limpa, tem trabalhos prestados aos sul- mato-grossenses e que sua campanha está avançando muito, em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Sobre a Reforma Tributária, Sargento Betânia disse que Mato Grosso do Sul infelizmente, tem uma carga tributária muito alta, o que inviabiliza inclusive novas empresas no nosso Estado. “Empresas que poderiam estar sendo instaladas aqui, estão indo para outros Estados ou até mesmo para o País vizinho, Paraguai, isso é uma lastima, pois estamos perdendo, principalmente na geração de emprego e renda para nosso povo sul-mato-grossense”, comentou.

De acordo com Sargento Betânia, que está no partido do presidente Bolsonaro PL, essa pauta estava sendo discutida em plenário no Congresso Nacional, porém, está paralisada devido as eleições deste ano, mesmo sendo uma pauta importante.

“Meu papel chegando lá, já como deputada federal, é justamente apoiar, fomentar e articular a Reforma Tributária, para que possa sair do papel e vir atender inúmeros empresários, atraindo indústrias e fomentando a economia em todo o nosso Estado”, disse.

Sobre o fim das visitas íntimas em presídios, a candidata Sargento Betânia disse que buscará na forma da Lei, acabar com regalias onde presos recebem mulheres, muitas das vezes, usam de ‘garotas de programa’ como intermediárias no leva e traz de informações para facções criminosas.

Sobre as visitas, Sargento Betânia disparou: “Como uma mulher se submete a estar ali, isso é tão degradante, mas infelizmente existem muitas delas que são utilizadas como informantes, onde levam informações importantes para que eles possam comandar de dentro das cadeias, facções criminosas”.

“Presidio não é Motel meu amigo”, cometeu um crime, tem que ser penalizado”, finalizou.