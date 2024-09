Cadela Laika, estrela dos salvamentos, se torna mamãe de seis filhotes no canil dos bombeiros

Que notícia adorável! Laika não é apenas uma heroína dos salvamentos, mas também uma mamãe dedicada agora.

É incrível pensar que seus filhotinhos poderão seguir os passos da mãe e se tornar também cães de busca e resgate no futuro. O trabalho desses cães é fundamental em situações de desastre, e é emocionante saber que Laika e seus filhotes estarão preparados para ajudar ainda mais pessoas em necessidade.

A dedicação de Laika e o suporte dos Bombeiros em Campo Grande mostram como o treinamento e o cuidado com esses cães são essenciais para garantir que eles estejam prontos para as difíceis missões de resgate. E com o histórico impressionante de Laika, desde a atuação no Rio Grande do Sul até a certificação em Cianorte e o trabalho no Pantanal, é evidente que ela é uma verdadeira campeã.

Estamos na torcida para que os filhotes herdem o talento e a coragem da mamãe!