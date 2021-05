No período de aulas remotas na Rede Municipal de Ensino (Reme), os mais de 109 mil alunos podem realizar as atividades domiciliares com o auxílio do caderno-base distribuído para todos os estudantes. Os exercícios são complementares ao ensino oferecido pelos professores, por meio de grupos de conversa e outras plataformas, além das aulas da Rádio e da TV Reme.

Os cadernos foram elaborados por técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), levando-se em consideração a necessidade dos alunos, em cada ano escolar, com atividades propostas para fixação do conteúdo e para que o estudante possa identificar possíveis dúvidas e saná-las por meio de questionamentos ao professor, que está sempre à disposição, de maneira remota.

Com a distribuição desse material, a Semed garante que todos os alunos da Reme tenham acesso ao ensino a distância, por meio de cadernos de experiências (crianças até 3 anos), cadernos de atividades (grupos 4 e 5), e cadernos-base (alunos do 1° ao 9° do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos (EJA). O objetivo do caderno-base é atender, principalmente, ao aluno sem acesso à internet, e oferecer subsídios iniciais básicos a partir dos conteúdos desenvolvidos em cada ano escolar.

Os cadernos devem ser retirados, pelos responsáveis, na escola onde o aluno está matriculado, entretanto, para evitar aglomeração, é necessário aguardar o contato da direção, e só depois comparecer ao local para o recebimento.

As aulas também estão disponíveis na TV Reme (canal 4.2 da TVE, e Youtube), Rádio Reme (aplicativo) e outros meios utilizados pelos professores e pelas unidades escolares (aplicativos de conversa com vídeos e áudios), conforme a necessidade e adaptação de cada turma.

Para o ano letivo de 2021, as equipes técnicas da Semed têm trabalhado na elaboração e na proposição de alternativas para manterem a excelência da qualidade do serviço prestado. Uma das estratégias pedagógicas implantadas é o Referencial Curricular Circunstancial, pelo qual se busca apontar caminhos possíveis de serem desenvolvidos pelos docentes, a fim de garantir a aprendizagem dos alunos, mesmo remotamente, além de levar em consideração as diferentes realidades de cada comunidade escolar.