Policias da DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) recolheram dois cães adultos, um macho e uma fêmea com três filhotes abandonados na Rua Tertuliana Cattaneo, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande (MS). Segundo os vizinhos o proprietário do imóvel não aparece no local há mais de uma semana. Eles alegam que colocaram tela no portão da casa, para impedir os animais de circular na rua.

O comerciante Andryws de Lima (25) chegou no local segurando um pacote de ração e nega abandono. “Eu saio 7 horas, deixo pote com ração, com água, volto à noite, lavo no fundo, coloco mais ração, comida. Essas fezes são de agora cedo, eu lavei ontem à tarde o quintal, lavo todos os dias com sabão. Recolho as fezes”, disse o dono. Lima afirma ainda que estaria dando remédios para acabar com os carrapatos dos animais.

“Eu ganhei os comprimidos, estou dando para minha cachorra. Ela está magra porque teve sete filhotes, estava amamentando. Eu cuido deles, estava passando spray nos filhotes para conter os carrapatos também. Os vizinhos estavam dando comida para eles, até levei no veterinário porque estavam vomitando”, diz o comerciante.

Os cães foram levados ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e após uma avalição veterinária serão encaminhados a uma ONG parceira da DECAT, para serem adotados. O caso segue em investigação.