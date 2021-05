É pública e notória a capacidade de cães farejadores farejarem drogas e pessoas perdidas. Baseando-se nisso, uma equipe de pesquisadores da Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia trabalhou para determinar se os cães também poderiam ser treinados para encontrar infecções. O estudo mostrou que o vírus da Covid-19 tem um odor que cães treinados podem identificar na urina e na saliva e agora, treinadores desenvolveram técnicas para ensinar uma matilha de cães farejadores a sentirem o cheiro do coronavírus.

Na prática, o treinamento poderia ser utilizado para patrulhar locais como aeroportos e estádios farejando o vírus em locais públicos. Segundo Cynthia Otto, autora do estudo e diretora do Centro de Trabalho para Cães da Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia, os cães possuem um olfato considerado 1.000 a 10.000 vezes melhor do que o humano, e podem farejar os primeiros sinais da doença de Parkinson, diabetes, tipos de câncer, ataques epiléticos iminentes, malária e entre outras doenças.

Os animais treinados já ajudam as equipes de busca e resgate em operações militares e desastres naturais e começaram a serem treinados a farejar o coronavírus em amostras de urina e saliva em 2020. Em novembro do mesmo ano eles começaram serem treinados para fazer isso através do suor. Tudo através do método de recompensa, onde é apresentado aos cães amostras positivas e, em seguida, ele é recompensado com guloseimas quando acerta.

Os pesquisadores colocam uma série de camisetas suadas e distratores (roupas limpas, materiais de transporte ou álcool) dentro de latas cobertas de malha nas extremidades de uma roda de metal de oito raios onde apenas uma lata continha uma camiseta usada por uma pessoa com teste positivo para coronavírus. Mesmo tendo sida usada 48 horas antes os cães conseguiram detectar a amostra positiva.

Os cães farejadores apresentaram um índice de 96% de precisão em acerto de acordo com o estudo. Segundo Cynthia Otto, apesar do sucesso do resultado do estudo, nem todos os cachorros possuem essa capacidade, pois ella necessita de treinamento. “Muitas pessoas que possuem cães se animaram e ficaram entusiasmadas em ter cães detectores de coronavírus, mas eles necessitam de treinamento para isso”, concluiu Otto. Apesar disso, seguem as experiências para detectar outros tipos de doenças e formas de tornar o treinamento mais útil à sociedade.