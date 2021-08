Nesta quinta-feira (19), homem, de 28 anos, foi preso em flagrante em um ônibus na BR-262, em Terenos, a caminho de Campo Grande, com carregamento de cocaína. Ele levava a droga costurada em uma peça de roupa, na mochila, além de outras porções nos tênis e duas em uma peça de motor.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o ônibus que fazia a linha Corumbá x Campo Grande foi abordado e os agentes desconfiaram do nervosismo do passageiro, que é morador na Bolívia. Os cães farejadores K9 Cairo, K9 Bella e K9 Zorro, treinados para detecção de drogas e armas, fizeram vistoria na bagagem do suspeito.

Assim, os cães identificaram a presença da droga. O passageiro confessou que entregaria a cocaína em Campo Grande e receberia mil dólares pelo serviço. Os policiais encontraram uma embalagem de cloridrato de cocaína costurada em uma peça de roupa dentro da mochila, seis embalagens divididas em seu tênis e duas embalagens no interior do componente do motor, totalizando nove embalagens e 1,5 quilos da droga.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Campo Grande.