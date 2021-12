NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – O Comandante do 8º Batalhão se reuniu na manhã de hoje (23) com todo o efetivo administrativo e os novos oficiais para agradecer pela colaboração e empenho dos policiais militares nas respectivas funções durante o ano. Reconhecendo o trabalho desenvolvido, pois devido a intensificação do policiamento ostensivo e preventivo, o efetivo administrativo foi onerado assumindo várias funções, outrora ocupado por mais policiais.

Na oportunidade, o Comandante desejou que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidades de crescimento e realizações e que todos tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.