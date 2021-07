A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), dá voz à mais um segmento da Cultura: a literatura. O projeto “Café e Literatura” promove uma conversa descontraída entre escritores, poetas e amantes da literatura em cafés da cidade.

A primeira edição desse projeto acontece nesta sexta-feira (23), às 16h, pelo canal do Youtube da Sectur (@secturcg), e tem apoio da Saraiva, Shopping Bosque dos Ipês e da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS). Esta transmissão ocorre em comemoração ao Dia do Escritor, comemorado dia 25 de julho.

Samuel Medeiros e Raquel Medina conversam a respeito do mundo da literatura, em especial a respeito sobre os escritores e poetas de Campo Grande e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, o projeto irá ocorrer mensalmente. “Nossa intenção é manter como projeto fixo da secretaria esse olhar carinhoso com a literatura regional. Temos grandes nomes sul-mato-grossenses enquanto expoentes da literatura internacional. Um dos mais emblemáticos, Manoel de Barros, está em nossa avenida principal. É esse carinho que a Prefeitura Municipal quer oferecer ao segmento dos escritores locais”, afirma.

Serviço – O canal do Youtube da Sectur pode ser conferido pelo link youtube.com/secturcg .