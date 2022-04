Campo Grande manteve o saldo positivo de 1.779 criações de novos postos de trabalho formal. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem (28), todos os cinco segmentos econômicos fecharam positivos, porém, o saldo referente ao mês de março foi menor do que em fevereiro.

Em dois dos setores de maior potencial de geração de emprego houve uma leve queda na contratação de mão-de-obra (setor de Serviços e Construção), por outro lado, houve um aumento no setor da Indústria, que fechou o mês com 102 novos postos criados.

O diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins comemorou os números. “Em março, Campo Grande teve um crescimento de 0,83% sobre o saldo de estoque de empregos em relação ao saldo acumulado de 2021. Durante o mês foram criados 1.779 novos postos de trabalho, mais pessoas com emprego formal, mais comida na mesa, mais dignidade”.

A Capital gerou nos três primeiros meses do ano 4.565 postos de empregos, que foram ocupados por mulheres (2.369) e homens (2.196). Quase 50% dos postos de empregos formais foram ocupados por jovens com faixa etária dos 18 a 24 anos (2.158 postos).

Ainda de acordo com Martins, os números demonstram sobretudo a confiança do mercado local, a demonstração de que com empenho e das parcerias entre o poder público e iniciativa privada, é possível romper com as barreiras sociais que foram agigantadas pela pandemia.

Em relação ao Ranking das Capitais, Campo Grande permanece na 8ª posição, à frente de capitais como Goiânia (GO) (9ª posição) e Cuiabá (MT) (10ª posição).

Desempenho da Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat em março de 2022

No mês de Março de 2022, conforme os indicadores de atendimentos da Agência de Emprego da Fundação, 2.016 pessoas procuraram atendimento para se inserir no mercado de trabalho da capital.

Foram recebidas 399 novas inscrições de trabalhadores no sistema de intermediação de vagas, e foram captadas 843 vagas e realizados 2.345 encaminhamentos de candidatos para entrevistas. Saldo de 130 trabalhadores formalmente contratados no mercado de trabalho local, além de recebidas e cadastradas 900 requisições de Seguro Desemprego e emitidas 627 carteiras de trabalho.

A Funsat tem como missão contribuir com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, auxiliando com a prática da responsabilidade social e empresarial. Assegurar e oportunizar o acesso a qualificação e inclusão no mercado de trabalho em condições justas às pessoas com deficiência (PcD), sendo assim 183 pessoas foram encaminhadas para o mercado no acumulado dos últimos três meses.

Serviço

Funsat

Rua 14 de Julho, 992 – Vila Gloria, Campo Grande – MS

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 17h

Telefone: (67) 4042-0585