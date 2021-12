Aproximadamente 81 mil servidores do Governo do Estado devem receber o salário antecipadamente para passar a ‘virada do ano’ com dinheiro no bolso. A informação foi confirmada pelo Governador do Estado, o Tucano Reinaldo Azambuja no último dia 14 de Dezembro.

O salário dos servidores devem ser depositados nesta quinta-feira (30). “Todos servidores terão o depósito dia 30 de dezembro e já vai ser liberado no primeiro dia útil (após o depósito) na conta de todos”, afirmou Reinaldo.

Neste ano, para mitigar os efeitos negativos da pandemia de covid-19 na economia sul-mato-grossense, Reinaldo Azambuja também autorizou o adiantamento do 13° salário. Metade foi paga em julho e os outros 50% foram quitados em 10 de dezembro.

A partir do ano que vem, os contracheques de todos os servidores estaduais terão reajuste linear de 10%. Isso depois de um amplo estudo realizado para conceder aumento às categorias. “Fizemos o que era possível dentro do limite de gastos com pessoal, para não ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou o governador