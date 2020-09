Trabalhadores receberão os valores nas Poupanças Sociais Digitais

A CAIXA realiza, nesta segunda-feira (21/09), os créditos automáticos do Saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo e Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos em dezembro, último grupo do calendário de pagamento. Somente nesta etapa, serão disponibilizados mais de R$ 3 bilhões para 4,9 milhões de trabalhadores. Durante toda a ação de pagamento do Saque Emergencial do FGTS, 60 milhões de trabalhadores poderão receber um total de R$ 37,8 bilhões.

Os pagamentos são realizados por meio de crédito em conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos trabalhadores. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. O benefício tem como objetivo auxiliar no enfrentamento ao estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo Coronavírus.