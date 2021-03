A Gomi Speaker é uma caixa de som portátil que aposta na sustentabilidade. O produto é feito de materiais reaproveitados, trazendo estrutura de plástico retirado do oceano. A bateria tem 20 horas de duração e é 100% reciclada, obtida a partir de componentes descartados de bicicletas elétricas. São 25 Watts RMS de potência, um número parecido com o que é oferecido por produtos tradicionais como a Charge 4, da JBL que chega com 30 Watts RMS.

O aparelho bateu a meta de financiamento coletivo no Kickstarter e está a venda por 129 libras esterlinas (R$ 1.014, em conversão direta). O início das entregas está previsto para novembro de 2021, mediante frete de 16 libras (aproximadamente R$ 126) para o Brasil.

O speaker portátil pesa 800 gramas e tem potência de 25 Watts, mas oferece apenas som mono. De acordo com a fabricante, o usuário pode parear duas caixinhas via Bluetooth 5.0 para criar um sistema estéreo, com qualidade de som e capacidade de volume que promete ser suficiente para pequenos eventos. O dispositivo também pode ser conectado a PCs, celulares e tablets sem ajuda de fios ou por cabo auxiliar de áudio.

O produto chega ao mercado em preto, branco, azul, verde e uma mistura de cores suaves chamada pela fabricante de “bolo de aniversário”. Além disso, vem acompanhado de baterias que prometem durar até 20h e possui sistema de carregamento rápido, garantindo recarga completa em até duas horas via USB-C, segundo a fabricante.

Vale destacar ainda o serviço de devolução e reparo durante toda a vida útil do produto. A iniciativa pretende reduzir o descarte desnecessário do equipamento e diminuir o impacto no meio ambiente. Além disso, uma parceria foi feita com lojas de joalheria para que, após o fim do ciclo de uso dos dispositivos, seja possível extrair os componentes valiosos que podem ser reaproveitados.