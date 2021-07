Caixão no canteiro da Avenida Gunter Hans nesta manhã de terça-feira (13) entre os bairros São Jorge da Lagoa e Tijuca assustou moradores de Campo Grande (MS). De acordo com relatos de testemunhas um feto foi visto dentro do caixão. Outras pessoas contaram que era macumba que haviam feito. Ainda de acordo com os moradores locais o esquife estava ali deste de segunda-feira (12). A Guarda Municipal foi acionada, mas a urna estava lacrada. A Polícia Civil foi chamada e constatou que havia um corpo dentro da urna funerária. A Pax mais próxima foi acionada para recolher o ataúde. Não se sabe ainda como a urna foi para no canteiro central da avenida.