Na Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenó’o, na aldeia Lagoinha, município de Aquidauana,de ensino em tempo integral, por intermédio do Programa “Escola da Autoria”, o professor doutor Elison, em conjunto com turma Agricultor Orgânico B, montaram uma caixa entomológica, ou seja, coleção de insetos armazenada para estudos e pesquisa.

Caixa entomológica

Próprios estudantes fizeram as coletas em campo e levaram para sala de laboratório adaptado na escola, onde os insetos (besouros, gafanhotos, esperanças, grilos) foram identificados, de acordo com as respectivas ordens de cada grupo, para posteriormente ser alfinetados por alfinetes entomológicos em suporte de isopor.

O objetivo da aula foi reunir informações acerca da biodiversidade da fauna entomológica da aldeia. Além desta oportunidade os estudantes tiveram uma experiência de vivência único de aprendizado no curso de agroecologia da unidade.