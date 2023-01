As novas datas entraram em vigor no dia 1º de janeiro. O Licenciamento é basicamente uma autorização para que seu veículo possa continuar a trafegar pelas ruas e estradas livremente. É um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, sob pena de multa e perda de pontos na carteira, caso não esteja portando o documento ou esteja com o licenciamento atrasado.

A data de vencimento varia de acordo com o dígito final da placa do veículo. O licenciamento pode ser pago em qualquer Agência do Departamento ou na rede bancária credenciada: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Banco Postal dos Correios e Rede Pague Fácil.

Lembrando que o motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,47.

De acordo com o novo calendário placas com final 1 e 2 – vencem em Abril; final 3 em maio; finai 4 e 5 tem vencimento em junho; placas final 6 devem ser quitadas em julho, 7 e 8 em Agosto, 9 em Setembro e finalmente placas com final 0 vencem em Outubro.