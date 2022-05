Apesar de já estar ocorrendo a dez dias do mês, a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT+ divulgou nesta terça-feira (10), o calendário total de atividades da campanha ‘Maio da Diversidade LGBTQIA+” em Mato Grosso do Sul. O mês, já com atividades realizadas, contará com ações para todos os dias, entre palestras, eventos e realização de serviços públicos. Durante os próximos dias, também está previsto a divulgação de campanhas educativas com a temática LGBT pelos parceiros do mês especial e da Subsecretaria.

Conforme dados da Subsecretaria, acesse aqui todo o calendário, pela campanha que neste 2022 está celebrando os 11 anos em MS, da Lei nº 4.031, que instituiu o dia 17 de Maio, como o Dia Estadual de Combate à Homofobia em Mato Grosso do Sul, e os 32 anos, que a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou oficialmente que “a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio”, eliminando assim a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças, que tem a participação de mais de 50 instituições.

“O Maio da Diversidade é uma jornada da cidadania LGBT+, nós lançamos oficialmente na segunda-feira (02), com o início dos Seminários Regionais de Políticas Públicas LGBT+, e na sequência já iniciamos algumas ações. Mas hoje estamos publicando o calendário completo para que todas as pessoas possam acompanhar e somar conosco nessa luta por respeito, cidadania e direitos”, explica Leonardo Bastos, Subsecretário de Estado de Políticas Públicas LGBTQIA+.

Bastos ressalta que Calendário é atualizado diariamente, pois como o ‘Maio da Diversidade LGBTQIA+” é plural e vai acontecendo e ‘aparece’, se constrói novos atos, ações e programação, a programação vai sendo incorporada e divulgada.

Serviço

Os interessados pelas ações e para ficar atualizado, todos/as devem procurar os meios de acesso. O calendário e ações estarão disponíveis no site www.cidadanialgbt.ms.gov.br. Bem como, nas redes sociais da Subsecretaria facebook.com/SubLGBTMS ou no Instagram @sublgbt_ms.