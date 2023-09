Neste domingo, 17 de setembro, tem passeio ciclístico. Reúna os amigos e a família e venha pedalar com a gente. Saída a partir das 7h30 da Escola Lucas Alves do Valle, no bairro Coophavale, com chegada no parque de exposições. Uma estrutura com brinquedos e muita diversão estará pronta esperando as crianças para se divertirem.