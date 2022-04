O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), em caráter reiterativo, solicitou ao Governo do Estado que seja viabilizada a pavimentação da MS-142, no trecho urbano em que a rodovia é denominada avenida Aerado, entre as Ruas Alcindo Francisco de Medeiros e Colômbia, em Camapuã.

Em sua proposição, Zé Teixeira afirma que a Rodovia é importante rota de deslocamento para os cidadãos camapuenses. “O segmento em questão, de aproximadamente 800m, abrange os Bairros Vista Alegre, Chácaras Brilhantes e Belo Horizonte, e a ausência de pavimentação asfáltica tem causado transtornos e bastante desconforto aos moradores, que sofrem constantemente com a poeira e lama em frente a suas casas, e com os advindos à saúde, como os problemas respiratórios que acometem a todos, afetando principalmente crianças e idosos”, disse o parlamentar.

Teixeira destaca que o atendimento ao pleito contribuirá para o desenvolvimento do município e que também irá ao encontro dos anseios dos cidadãos de Camapuã, reiteramos a solicitação pela atenção e o apoio do Governo do Estado, visando à concretização desta obra.