A Câmara Municipal de Campo Grande promove na próxima quarta-feira (30) o 1º Simpósio de Políticas Públicas Sobre Drogas da Casa de Leis. Para participar, os interessados terão uma semana para fazer inscrições no site da Câmara Municipal, começando nesta segunda-feira (21) até a próxima, dia 28. O encontro ocorrerá no Plenário Oliva Enciso e será fechado ao público, que poderá acompanhar as palestras online.

CLIQUE AQUI para fazer a inscrição

A proposta é abrir um canal de diálogo que forneça sintonia na proposição e formulação de políticas públicas mais eficientes. O evento será transmitido ao vivo pelo Facebook (https://www.facebook.com/camaracgms) e canal no Youtube (https://www.youtube.com/camaramunicipalcg) e está previsto para começar às 14h00 e para encerrar às 17h00.

De acordo com o vereador Junior Coringa, presidente da Comissão Permanente de Políticas Antidrogas e organizador do evento, “Campo Grande está construindo as políticas públicas sobre drogas, e a partir desse simpósio, a Câmara Municipal se insere nessa construção de forma efetiva, vamos discutir o que temos atualmente, mas principalmente vamos traçar o futuro e juntos construir uma cidade livre das drogas”, afirma.

Com o tema “Do Ensino à Assistência: Histórico, Panorama Atual e Perspectivas das Políticas Públicas Sobres Drogas em Campo Grande/MS”, a mediação será conduzida pelo Dr. João Leite P. Júnior, fisioterapeuta em saúde mental e representante da Comissão intersetorial de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde.

Após a composição de mesa, o vereador Junior Coringa fará Apresentação de Proposta de Alteração do Nome da Comissão Permanente de Políticas Antidrogas. Apresentação do Projeto de Lei PAIC.

Além do mediador e do vereador fará parte dos debates a professora Doutora Soraya Solon docente do Curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição – FACFAN/ UFMS. Ela conduzirá o debate acerca do tema “Histórico em Saúde Mental e a Construção das Políticas de Saúde Pública Sobre Drogas no Munícipio de Campo Grande”, com início programada para as 14h30.

Às 15h00, Bárbara Cristina Rodrigues, diretora-adjunta da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Campo Grande – SDHU, faz explanação sobre o tema “Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Rua Usuárias Abusivas de Álcool e/ou Outras Drogas: A Atuação da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos nas Políticas Públicas Sobre Drogas”

A segunda parte do encontro começa às 15h40, após um breve intervalo, com a participação da Pastora Scheila Mateus, assistente social e Presidente do Projeto Jaboque. O tema a ser abordado por ela é “Panorama Atual das Políticas Públicas Sobre Drogas no Município de Campo Grande/MS”.

Terminada a apresentação, os convidados terão um tempo para interagir com os palestrantes antes de o vereador Junior Coringa conduzirá as considerações finais. O evento terá emissão de certificado de 3 horas/aula e poderá ser acompanhado