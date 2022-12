Os vereadores aprovaram, em primeira votação, na sessão desta terça-feira (dia 6), o Projeto de Lei 10.741/22, do vereador Otávio Trad (PSD), que cria a Campanha de Conscientização sobre o Transtorno Afetivo Bipolar.

De acordo com o texto a Campanha será realizada anualmente no mês de março, com palestras, audiências públicas, seminários, conferências e conteúdos explicativos. O objetivo é disseminar informações para que a população entenda o que é o transtorno e estimular ações para ampliar o atendimento a quem é diagnosticada.

“Informação é uma ferramenta fundamental na saúde pública para prevenção e tratamento de diversas doenças e com o Transtorno Afetivo Bipolar não é diferente. As pessoas precisam conhecer melhor o que é para que possam buscar os serviços adequados.

O Transtorno Afetivo Bipolar, de acordo com a Abrata (Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos do Humor), é uma doença com causas biológicas, neuroquímicas e psicossociais em que existe uma alteração do humor, cujos sintomas podem ser classificados da seguinte forma: episódios depressivos, alternando com episódios de euforia e é mais frequente em pessoas que estão nas faixas etárias de 20 a 25 anos e de 30 a 35 anos.