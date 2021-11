A Câmara de Campo Grande discutiu e aprovou na sessão desta terça-feira (23), o projeto de lei n. 10.054/21 do vereador Dr. Victor Rocha, que dispõe sobre a isonomia das premiações para atletas homens e mulheres nas competições esportivas financiadas por recursos públicos em Campo Grande. A proposta do vereador é extinguir a diferença existente nas premiações esportivas de homens e mulheres. A diferença de salários, premiações, luvas no mundo dos esportes é tema global e amplamente debatido nos dias de hoje. “Trata-se de uma luta por igualdade, bem como por maior respeito com as atletas que, infelizmente, em sua grande maioria recebem premiações menores do que os atletas, mesmo competindo no mesmo esporte e modalidade”, destaca o vereador Victor Rocha sobre a necessidade de igualdade na premiação. O projeto foi aprovado e segue para sanção municipal.