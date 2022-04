A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta semana dois projetos de lei do vereador Papy (SOLIDARIEDADE) e outros autores na área da educação e no campo social. Agora, ambos seguem para sanção do Executivo.

O projeto de lei da área da educação autoriza o Executivo a criar o Cursinho Preparatório Popular. Além de Papy, a proposta nº 10.178/21 foi assinada pelos vereadores Tiago Vargas (PSD), William Maksoud (PTB), Betinho (Republicanos), Beto Avelar (PSD), Silvio Pitu (PSD), Júnior Coringa (PSD), Ademir Santana (PSDB, deixou a Casa de Leis com a volta de João César Mato Grosso), Carlão (PSB), Dr. Victor Rocha (PP), Prof. André Luís (Podemos) e Ayrton Araújo (PT).

O programa disponibiliza para os candidatos aulas de revisão das disciplinas conforme exigência de cada edital. As aulas serão diárias e terão carga de 20 a 25 horas semanais e só podem participar alunos que comprovem a impossibilidade de custear um curso particular, com renda familiar mensal de até três salários mínimos vigentes.

O outro projeto de lei, de autoria dos vereadores Papy e Tiago Vargas, trata da autorização para ser criado o Fundo Municipal para Políticas Penais. A proposta de nº 10.068/21 tem o objetivo de garantir o financiamento de políticas de alternativas penais, de reintegração social de pessoas presas, internas e egressas e de controle e participação social no sistema de justiça criminal.

“Não se faz política pública eficiente sem recurso”, afirmou Papy ao defender o projeto.