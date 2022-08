A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que extingue saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais. Aprovado em Plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários. Agora o projeto segue para o Senado onde será analisado as alterações dos deputados. O texto aprovado é o substitutivo do relator, Deputado Capitão Derrite (PL-SP), ao Projeto de Lei 6579/13, do Senado. Derrite alterou a proposta inicial no qual limita as saídas, para abolir completamente esse benefício. Vander Loubet (PT) disse “não” a proibição da “saidinha”. Foram favoráveis: Beto Pereira (PSDB), Tereza Cristina (PP), Loester Carlos, o “Trutis” (PSL), Luiz Ovando (PSL-MS), Dagoberto Nogueira (PSDB), Fabio Trad (PSD) e Rose Modesto (PSDB), foram favoráveis à proposta.