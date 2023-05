Câmara de Três Lagoas decide reduzir número de vereadores para Prefeitura manter poder cobrir taxa do lixo

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou na sessão desta terça-feira (23) a redução do duodécimo de 6% para 4% da receita da prefeitura e uma proposta de emenda à Lei Orgânica para reduzir o número de vereadores de 17 para 15. As matérias são fruto de um acordo com o município para a suspensão da taxa do lixo.

A taxa de manejo de resíduos sólidos começou a ser cobrada em março na conta de água dos moradores. A medida se tornou impopular, e para evitar uma guerra política, a Câmara decidiu abrir mão de R$ 13 milhões ao ano para que a prefeitura suspenda a cobrança e não perca arrecadação.

Para manter o acordo na próxima gestão, os vereadores abriram mão de aumentar o número de vagas para 19. Assim, estão reduzindo as vagas para 15 a partir de 2025, garantindo o duodécimo menor e a cobertura da renúncia da receita da taxa do lixo.

A proposta de redução de vereadores passou em primeiro turno hoje. Como é mudança na Lei Orgânica, deverá passar por votação em segundo turno, marcada para 6 de junho.

A cobrança havia sido suspensa por decreto no início do mês. Com a formalização do acordo com a Câmara, a prefeitura garantirá que a tarifa não seguirá até o fim de 2024. E com a redução de vereadores, a medida pode continuar a partir de 2025.