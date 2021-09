É com muito pesar que a Câmara Municipal de Campo Grande comunica luto oficial por três dias devido ao falecimento de José Roberto de Oliveira, pai do vereador Ronilço Guerreiro. Em sinal de respeito, as bandeiras da sede do Legislativo ficarão hasteadas a meio mastro pelos próximos dias. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (09) os veradores respeitaram um minuto de silêncio em homenagem.

Falecido na manhã desta quinta-feira (09), Seo Zé Roberto, como era conhecido, nasceu na cidade de Jaraguari em 27 de março de 1940 e era o mais velho de uma família de sete irmãos, vindo para Campo Grande na década de 60. Era casado com Eva Cruz de Oliveira e, como fruto desse relacionamento de mais de 55 anos, nasceram cinco filhos: Roberto, Ronildo, Ronilço, Regina e Regilene. Foi líder comunitário durante muitos anos, dedicou-se à igreja, sendo um dos fundadores da comunidade Santa Clara, e é um dos moradores mais antigos do Jardim Oracilia (Bairro Seminário).

Zé Roberto era aposentado e deixa um legado de trabalho no desenvolvimento de Campo Grande, pois fazia parte da antiga CEMAT (Centrais Elétricas Mato-grossense) que depois se transformou em Enersul, após a divisão do Estado. Apaixonado pelo Operário e pelo Corinthians, era frequentador assíduo do estádio Morenão em dias de jogos e deixará saudades para todos que o conheceram.