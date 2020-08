É com muito pesar, que a Câmara Municipal de Campo Grande, em nome de todos os vereadores e assessores, comunica que está de luto devido ao falecimento do pai do vereador Papy, Edilson Vicente da Silva. O Apóstolo e pastor presidente da igreja El Shaddai Comunidade Cristã, Edilson Vicente da Silva, de 61 anos, estava internado no Centro Terapia Intensiva (CTI) com quadro grave de coronavírus, no Hospital Regional Rosa Pedrossian em Campo Grande.

O presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, em nome de todos os parlamentares e funcionários da Casa de Leis, manifesta suas condolências à família e amigos. Por conta do luto, as bandeiras da sede do Legislativo estão hasteadas a meio mastro e a sessão ordinária desta quinta-feira (20) foi cancelada em respeito ao falecimento do Pastor Edilson, conforme o Ato da Mesa Diretora nº 146/2020. Para ler o Ato na íntegra CLIQUE AQUI.