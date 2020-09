É com muito pesar, que a Câmara Municipal de Campo Grande, em nome de todos os vereadores e assessores, comunica que está de luto devido ao falecimento do ex-vereador de Campo Grande, Pierre Adri. Ele estava internado e faleceu na manhã desta terça-feira (29), aos 73 anos, por complicações cardíacas.

Pierre Adri foi vereador em Campo Grande no ano de 1987. Foi advogado, teólogo e jornalista. Ele foi fundador e 1º Presidente da Associação de Cronistas de Mato Grosso do Sul, integrante e 1º presidente do Conselho Regional de Desportos, sendo reeleito para o cargo, foi professor no Ginásio Moderno MAC e nos cursos da então Fucmat de Serviço Social e Direito. Atuou como leiloeiro público oficial desde abril de 1985.

Era editor Responsável da Revista Destaque, desde abril de 1982. Também em sua carreira como jornalista atuou em diversos jornais, rádios e TV Morena, além de ter diversos artigos publicados em vários órgãos de imprensa de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Ele deixa a esposa Mirna e quatro filhos.

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (29), os vereadores fizeram um minuto de silêncio pelo falecimento e moção de pesar, em nome da Casa de Leis, aos familiares de Pierre Adri. Em sinal de respeito, em homenagem e reconhecimento aos serviços prestados a Campo Grande, as bandeiras na sede do Legislativo estarão hasteadas a meio mastro.

O presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, em nome de todos os parlamentares e funcionários da Casa de Leis, manifesta suas condolências à família e amigos, na certeza de que Deus os consolará e confortará.

Crédito: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal