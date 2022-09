A Câmara de Vereadores de Campo Grande formalizou, nesta quinta-feira (1), Termo de Cooperação Técnica com 14 entidades ligadas ao setor da construção e ao mercado imobiliário. O objetivo é que os sindicatos, associações e conselhos possam contribuir de forma técnica nas discussões sobre os projetos de lei elaborados pelos vereadores.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Casa de Leis, ressaltou a importância de manter esse diálogo para que as propostas sejam ainda mais benéficas e acertadas em atender as demandas da população. “A Câmara pode continuar ouvindo a sociedade que não vai errar. Marcamos um ponto muito forte na representatividade porque antes de qualquer lei que dará impacto nesses setores vamos ouvir as entidades”, disse.

Os vereadores assinam o convênio com as seguintes entidades: Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi), Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção (Sinduscon), Sindicato dos Corretores de Imóveis de MS (Sindimóveis), Instituto de Arquitetos Brasil (IAB), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (Cau), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e de Mobiliário de Campo Grande, Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção e Câmara de Valores Imobiliários (CVI).

Além do presidente Carlão e dos representantes das instituições, participaram da solenidade de assinatura, no Plenário Edroim Reverdito, os vereadores Dr. Loester, primeiro vice-presidente da Câmara, vereador Betinho, segundo vice-presidente, vereadores Dr. Victor Rocha e Prof. Riverton.

O presidente do Secovi, Geraldo Barbosa de Paiva, detalhou como será efetivado esse convênio. “Queremos poder transmitir nossas experiências e nossas vivências para os vereadores que são os responsáveis pela criação das leis. A lei é boa quando atende todas as necessidades, urbanísticas ou de interesses coletivos. Queremos apenas dar equilíbrio. Não estamos aqui para defender uma categoria, mas várias pessoas que moram e necessitam da habitação, do comércio e do serviço dessa cidade”, disse, agradecendo a receptividade do presidente ao propor o termo de cooperação.

A contribuição ao estreitar esse relacionamento foi ressaltada pela presidente do Crea, Vânia de Abreu Mello. “A proposta é que a gente possa discutir com antecedência. Que a gente possa embasar e contribuir com a Câmara nas questões da construção civil, que possamos contribuir em benefício da sociedade em cada um dos projetos que tiverem ligados a esses segmentos”, ressaltou, colocando a entidade a disposição sobre as demandas que surgirem.

No dia 24 de agosto, os representantes entregaram um documento ao presidente, assinado pelos integrantes de todas as entidades, destacando dados sobre a participação dos setores na arrecadação de tributos, na geração de emprego e na oportunidade de ampliação do acesso à moradia.