Câmara instala CPIs para investigar MST, Americanas e apostas

Com essas filiações, o número de gestores municipais do partido aumente de 37 para 40 em Mato Grosso do Sul

O diretório estadual do PSDB promove, nesta quinta-feira (18), sexta-feira (19) e sábado (20), respectivamente, os atos de filiação dos prefeitos de Miranda, Fábio Florença, de Tacuru, Rogério Torquetti, e de Iguatemi, Lídio Ledesma.

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que é o atual presidente estadual do partido, já tinha adiantado ontem (16) essa informação ao Correio do Estado.

“Nos próximos dias os prefeitos Fábio Florença (Miranda), Lídio Ledesma (Iguatemi) e Rogério Torquetti (Tacuru) devem deixar o PDT, PP e Patriota, respectivamente, para se filiar ao PSDB. Além disso, no começo de junho, mais quatro prefeitos vão engrossar as nossas fileiras, elevando para 44 o número de prefeitos filiados ao PSDB no estado”, declarou Reinaldo Azambuja com exclusividade ao Correio do Estado.

Nesta quinta-feira, às 18h30, na Câmara Municipal de Miranda, quem troca o PDT pelo PSDB é o prefeito de Miranda, enquanto na sexta-feira será a vez do prefeito de Tacuru trocar o Patriota pelo PSDB em ato marcado para as 19 horas na Rua Otacílio Flores Belmonte, 507.

No sábado (20), às 10 horas, na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Iguatemi, o prefeito Lídio Ledesma deixa o PP para engrossar as fileiras do PSDB.

“É com muito orgulho que recebemos a filiação dos prefeitos Fábio, Dr. Lídio e do Rogério para o nosso ninho. Com a vinda deles, nosso partido chega a 40 prefeitos. É importante falar que estamos crescendo, mas sempre caminhando com nossos aliados porque ninguém faz nada sozinho”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Os eventos contarão com a presença do presidente estadual da sigla, Reinaldo Azambuja, dos deputados federais e estaduais, de prefeitos dos municípios vizinhos, além de vereadores e lideranças locais.

Proporcionalmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o maior no Brasil, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 15 vice-prefeitos e 243 vereadores.

