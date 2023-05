Câmara instala CPIs para investigar MST, apostas esportivas e a empresa Americanas

Na última quarta-feira (17), a Câmara dos Deputados instalou três CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito). Assim, os parlamentares participarão da investigação de apostas esportivas, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e da empresa Americanas.

Conforme a CNN, a Comissão que investiga o MST é articulada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A CPI investigará as ações do movimento.

O presidente da CPI do MST é o deputado Zucco (Republicanos-RS). Enquanto o primeiro e segundo vice-presidentes, são os deputados Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Fábio Costa (PP-AL), respectivamente.

Também foi instalada a CPI de Apostas Esportivas, presidida pelo deputado Júlio Arcoverde (PP-PI). A Comissão surge após investigação do Ministério Público de Goiás mostrar que jogadores eram aliciados por apostadores.

Então, os deputados André Figueiredo (PDT-CE) e Daniel Agrobom (PL-GO) serão primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente. Por fim, os parlamentares aprovaram a CPI das Americanas, que investigará a contabilidade da empresa.

Isso porque a empresa pediu recuperação judicial após inconsistência de R$ 20 bilhões. O deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) preside a comissão, que tem o deputado Júnior Mano (PL-CE) como vice-presidente.