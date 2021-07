A Câmara de Vereadores de Campo Grande lançou nesta quinta-feira (1º) a Campanha do Agasalho 2021, para arrecadar roupas e cobertores a fim de ajudar famílias carentes da Capital a se aquecerem neste inverno. As doações estão sendo recebidas no anexo da Casa de Leis (antigo Banco do Brasil) até o dia 16 de julho (sexta-feira), das 8h às 12h. Todas as doações são bem vindas, sejam de casacos, calças, meias, luvas, cachecol, gorros, cobertores e demais itens de inverno.

De acordo com o presidente do Legislativo Municipal, Carlos Augusto Borges, Carlão, “Gostaria de agradecer todos os funcionários pelo empenho, agradecer todos os vereadores, todos nossos apoiadores. Essa campanha do agasalho é muito importante, tem muita gente aí nas favelas, nos bairros de Campo Grande passando frio e nós temos que fazer alguma ação. Fizemos a ação da alimentação e agora a campanha do agasalho. E com certeza Deus vai nos abençoar que vai ser uma campanha muito importante e vamos ajudar muitas famílias de Campo Grande.

A Campanha visa mobilizar não só vereadores e funcionários, como toda a população para, juntos com a Casa de Leis, doarem e fazer o inverno das famílias carentes de Campo Grande mais caloroso por meio da solidariedade.